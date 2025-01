Stefan Kraft kann in die Geschichtsbücher fliegen

„Skifliegen tue ich am liebsten, das kann ich am besten“, freut sich Adler-Star Stefan Kraft, dass es nach den Bewerben dieses Wochenende in Zakopane, wo je ein Team- und Einzelbewerb am Programm stehen, in der kommenden Woche in Oberstdorf das erste Rendezvous mit einer Monsterschanze gibt in diesem Winter. Und Oberstdorf lässt das Herz des Salzburgers gleich noch einmal höher schlagen. Erstens hat er auf dem Heini-Klopfer-Bakken 2017 den ersten Sieg im Skifliegen gefeiert, zweitens sind ihm in Bayern vier seiner zehn Skiflug-Weltcuperfolge gelungen.