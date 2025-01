„Neue Ära! Austria ist wieder zum Leben erwacht“

Die Stadt Wien ist jetzt am Zug und muss den Kauf der Generali-Arena durch die internen Gremien noch abnicken lassen. Im Raum stehen 45 Millionen Euro, die Austria wird in Favoriten wiederum jährlich zwei Millionen an Miete zahlen. Wie fiebern Sie dem Projekt entgegen?

Am Ende des Tages ist es für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Mit der Abwicklung des Stadion-Deals steht die Austria betriebswirtschaftlich wieder auf einem soliden Fundament. Wir sind dann in der Lage, den größten Teil der Verbindlichkeiten abzubauen. Operativ müssen wir künftig aber natürlich positiv wirtschaften. Transfer-Erlöse und der Einzug in eine internationale Gruppenphase sind dafür klarerweise sehr wichtige Faktoren. Bei den Sponsoreneinnahmen müssen wir uns verbessern.