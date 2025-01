Bei einem Schulwechsel sind Schnuppertage gefragt

Ein paar Mal im Leben muss man altersbedingt den Schultyp wechseln. In den nächsten Wochen finden an allen Bildungsanstalten Kärntens die Schnupper- und Informationstage statt. Oft heißt es auch Tag der offenen Tür. „Besonders trendig sind in den letzten Jahren die Schnuppertage geworden“, sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz. „Da bekommen die Schüler hautnah mit, wie es in der neuen Schule abgehen wird. Die Schüler kommen in ihre neue Bildungswerkstätte und sehen, wie dort der Alltag ablaufen wird. Volksschulen machen Sammeltermine, sonst können die Zeitpunkte unterschiedlich festgelegt werden“, sagt Penz.