Wien: Auf den Spuren von Johann Strauss Sohn

Wohnung bis Museum: Was es noch zu entdecken gibt

Mit speziellen Kopfhörern audiovisuell chronologisch in das Leben und Schaffen des Walzerkönigs eintauchen kann man etwa in der erst kürzlich eröffneten Dauerausstellung „Johann Strauss – New Dimensions“ im Johann Strauss Museum nahe dem Naschmarkt. Und es gibt noch so viel mehr zu erleben, etwa eine Strauss-Sonderausstellung im Kunsthistorischen Museum, Konzerte und vieles mehr.