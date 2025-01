Hund biss Mädchen: Eltern wollen, dass er bleibt

Am Neujahrstag hat ein Rottweiler in Kirchberg ob der Donau (Oberösterreich) ein siebenjähriges Mädchen gebissen. Ein schlimmer Vorfall, der erneut zu Diskussionen über die Hundehaltung an sich führte. Der Rottweiler namens „Ernie“ wurde dem Besitzer auf Behördenanordnung abgenommen, ist derzeit im Tierheim. Jetzt gibt es aber eine überraschende Wendung!