Andrea Berg zeigte ihre Minus-12-Kilo-Topfigur!

Bergs Tournee startet im Februar. Unter dem Motto „Party, Hits, Emotionen – Die Tournee“ singt sie 2025 auch in Österreich: am 6.2. in Salzburg (Salzburgarena), am 7.2. in Graz (Stadthalle) und am 8.2. in Wien (Stadthalle). Außerdem tritt sie am 6. April im Rahmen des „Top of the Mountain Spring Concert“ auf der Idalp in Ischgl auf. „Auf der Bühne bin ich eine Rampensau“, sagte sie. Im richtigen Leben, da sei sie hingegen nicht so extrovertiert, sondern eher ein wenig zurückhaltend.