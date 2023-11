Andrea Berg war in Salzburg den Tränen nahe

„Ist das geil, was für eine Atmosphäre“, rutschte es Schlager-Star Andrea Berg heraus. Da war der Zuschauerraum im Großen Festspielhaus noch leer, doch schon der Soundcheck mit dem Symphonieorchester und Nik P. beeindruckte die Schlager-Königin. Berg stand am Freitagabend als Überraschungsgast gemeinsam mit ihrem guten und langjährigen Freund Nik P. in Salzburg auf der Bühne.