Austropop-Abglanz von Hansi Lang im Gemeindebau

Schöne und schmerzliche Erinnerungen

Rabitsch und die Musiker auf dem Album haben sich künstlerisch ganz in den Dienst von Lang gestellt. Es sei ihm vor allem darum gegangen, Langs Musik so hörbar zu machen, wie Hansi selbst sie wohl hören hätte wollen, sagt er. Nach der ausverkauften Vorstellung des Albums im Rabenhof-Theater am Geburtstagsabend wird die Musik auch noch am 24. und 25. Jänner sowie am 1. Februar präsentiert. Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál sieht in dem Album ein „unerwartetes und berührendes Erbe“ von Lang und dass der „Gemeindebau so viel mehr als ein Ort ist, an dem man leistbar und abgesichert leben kann“.