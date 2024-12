Wien nimmt Spekulanten jetzt das erste Haus weg

Angst und Schrecken unter Miethaien als Ziel

Es geht aber um mehr als die Wiederherstellung menschenwürdiger Verhältnisse in dem Haus. Vielmehr nützt die Stadt das Mietrecht so auch als Hebel, um den Geschäftemachern dort die Daumenschrauben anzusetzen, wo es wehtut: beim Geld. Denn bezahlt werden die nötigen Arbeiten aus den Mieten, die nun direkt an den Zwangsverwalter überwiesen werden. Das zieht auch – genau, wie es sich die Stadt erhofft hatte – weitere Kreise.