Offensive für mehr Dialog in Wiens Gemeindebauten

Mehr Räume „für die Gemeinschaft, um zusammenzukommen und eine aktive Nachbarschaft mit Leben zu befüllen“, will Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál 2025 in den Gemeindebauten schaffen, zum Teil auch baulich: Zu ihrem 15-jährigen Jubiläum bekommen die wohnpartner ihr zehntes Grätzl-Zentrum in der Stadt: Ab der zweiten Märzhälfte soll es den 1930er-Gemeindebau in der Engerthstraße 230 beleben.