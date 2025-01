Für Doppelsieg gab es Käse und ein Handtuch

„Vroni“ freute sich: „Das gibt es in St. Moritz jedes Jahr. Ich ziehe im März von daheim aus, werde das Handtuch für das Gästezimmer verwenden. Der Käse ist immer gut. Ich freue mich wirklich darüber, weil es meistens im Paraski-Weltcup gar nichts gibt.“ Die Gloggnitzerin, die auch nach dem Auszug in der Landwirtschaft auf dem Hof der Familie Aigner mithelfen wird, ergänzt: „Das ist einfach so im Paraski-Weltcup. Ich bin deswegen nicht böse. Ich liebe meinen Sport und bin froh, dass ich ihn so ausüben kann.“ So hat sie als Polizeisportlerin sehr viele Möglichkeiten.