Die Legenden drücken den Altachern die Daumen

Sie zeigten sich aber besorgt über die aktuelle Entwicklung in der laufenden Bundesligasaison. „Der Verein hat soviel geschaffen und erreicht, der Abstieg darf einfach nicht passieren“, meinte Hannes Aigner. Die Tiroler Stürmerikone hofft stark darauf, dass man in Altach alles unternimmt, um die Klasse zu halten. Um dann die Eröffnung des VIP-Klubs, der im Sommer fertig gestellt wird, in der Bundesliga feiern zu können.