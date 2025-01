Was tun? ÖSV-Boss rätselt über WM-Nominierungen

Frauen-Speed-Team top, Slalom-Männer müssen zulegen

Bisher am besten abgeschnitten habe die Frauen-Speed-Mannschaft, sagte Mandl. „Eine kompakte Partie, in der sich Conny mit ihren zwei Siegen in den Dezember-Rennen klar abgesetzt hat“, sprach er die Erfolge von Cornelia Hütter in der Abfahrt in Beaver Creek und dem Super-G in St. Moritz an. Dazu kamen in der Abfahrt fünfte Plätze durch Ricarda Haaser und Stephanie Venier und im Super-G Rang zwei durch Venier und drei durch Ariane Rädler.