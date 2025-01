Beim Biereth-Ersatz hat Sturm keinen großen Stress

Am 6. Februar endet hierzulande die Transferzeit, bis dahin muss Neo-Sportchef Michael Parensen einen Biereth-Ersatz gefunden haben. Noch in Marbella saß die sportliche Führung mit den Sturm-Scouts im Hotel Kempinksi zusammen, rauchten in einer Sitzung die Köpfe. Weil in der Wintertransferzeit ein Goalgetter mit der Qualität von Biereth für Sturm finanziell kaum zu stemmen ist, wird es wohl auf ein Leihgeschäft hinauslaufen.