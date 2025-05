„Wir waren für alle der erste Abstiegskandidat…“

Die Aufgabe, die der Oststeirer im Sommer übernommen hatte, war alles andere als leicht, das Erbe riesengroß. Insgesamt elf Jahre lang führte zuvor der sympathische Menschenfänger Thomas Silberberger das Zepter bei den Wattenern. „Die Fußstapfen waren sicher groß. Aber ich habe das davor schon einmal in Lafnitz erlebt, als mein Vorgänger Ferdinand Feldhofer seine Spuren hinterlassen hatte. Ich habe also gewusst, dass das funktionieren kann.“ Was es ganz offensichtlich getan hat.