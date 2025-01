Herzog stieg aus EM aus – Rosner Halbzeit-Siebente

Am Freitagabend war die 29-Jährige über 500 m Sechste und über 1.000 m Neunte geworden, was Zwischenrang acht ergab. „So macht Rennen fahren keinen Sinn“, wurde die 29-Jährige in einer Aussendung zitiert. Positive Schlagzeilen in Rot-Weiß-Rot schrieb danach dafür Jeaninne Rosner im Allround-Vierkampf als Halbzeit-Siebente.