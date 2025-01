„Ein Winter für Eisläufer, nicht für Tourengeher“

Stürmisch und eiskalt

Und die kalten Nächte kommen laut Hedenig garantiert. „Vor allem in den Bergen. Da rechnen wir mit bis zu minus 19 Grad. Noch unfreundlicher wird's mit dem kalten und sehr stürmischen Wind.“ Ende der kommenden Woche wird es jedoch wieder deutlich wärmer. „Da müssen wir dann wieder mit Plusgraden rechnen – in den Bergen mit bis zu plus fünf Grad.“