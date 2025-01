Falschem Filmteam auf den Leim gegangen

Ein Vorarlberger Jungunternehmer verlieh seine Kameraausstattung im Wert von 225.000 Euro an ein vermeintliches Filmteam. Als er Verdacht schöpft, ist es schon zu spät. Einer der Täter wird jedoch in Paris gefasst. Der Brite musste sich am Freitag vor dem Schöffengericht in Feldkirch verantworten.