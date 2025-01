Landwirtschaft im Glück: „Klimaschutz ist sexy!“

Die Umfrage zeigt zudem eine starke Wertschätzung für Landwirte bei den EU-Bürgern, da 92 Prozent sagen, dass Landwirtschaft und ländliche Gebiete in der EU für unsere Zukunft wichtig sind. Mehr als die Hälfte gibt an, dass die Höhe der finanziellen Förderungen für Landwirte zur Stabilisierung ihres Einkommens richtig ist, was dem höchsten Stand seit 2013 entspricht. Umweltverträgliche Verfahren sollen – im Sinne von „Klimaschutz ist sexy“ – sogar besser bezahlt werden, reine Flächenprämien dürften aber nicht im Sinne der Steuerzahler sein.