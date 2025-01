US-Regierung verweigert Zahlung an WADA

Die amerikanische Regierung hat die für 2024 geschuldeten 3,6 Millionen Dollar an die Welt-Anti-Doping-Agentur nicht gezahlt und dies mit der Unzufriedenheit über die Arbeitsweise der WADA begründet. Dabei wurde auch die Handhabung in der Affäre um 23 ungeahndete Doping-Vorfälle in Chinas Schwimmteam im Jahr 2021 genannt. Die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA unterstützte die Maßnahme des Büros für nationale Drogenkontrollpolitik des Weißen Hauses.