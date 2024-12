Prinzessin Kate: „Müssen einander das Licht sein“

Die britische Prinzessin Kate, Ehefrau von Prinz William und Mutter von George, Charlotte und Louis, hat am Heiligen Abend mit einer berührenden Weihnachtsbotschaft die Herzen vieler Menschen berührt. In einem Video des Weihnachtskonzerts in der Westminster Abbey dankte sie inspirierenden Menschen in ganz Großbritannien, die sich selbstlos für andere einsetzen.