„Habe Saalbach definitiv noch nicht abgeschrieben“

Nur ein Ergebnis im Ziel

Und Ergebnisse zu liefern. Im Super-G fuhr Haaser, im Vorjahr Dritter im Disziplinenweltcup, heuer nur in Beaver Creek, schied nach guten Teilzeiten aus. Im Riesentorlauf steht Platz sieben in Sölden zu Buche. „Es haben sich sonst auch nicht so viele aufgedrängt“, liebäugelt Haaser auch mit dem Ticket, falls er vor der WM kein Rennen mehr bestreiten kann.