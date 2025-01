Sonnenkraftwerke wachsen nicht nur in der Wüste

Die aktuell größte Anlage von CCE steht in der Atacama-Wüste in Chile, die sich auf einem 140 Hektar großen Areal in La Higuera befindet. Sie trägt den Namen: La Huella. Das bedeutet so viel wie Spur oder Fußabdruck. In Italien und Rumänien werden Anlagen mit ähnlicher Größe realisiert – sie befinden sich derzeit in Bau. Die Ziele sind klar definiert: „Wir wollen ein führender unabhängiger Stromproduzent in Europa sein.“