Kärntner düst 7000 Kilometer durch die Sahara

Der Kärntner Motorradfahrer Luca Seppele ist gerade beim „Africa-Eco-Race“ von Marokko bis in den Senegal am Start und führt sogar die Rookie-Wertung an. Die zwölf Etappen führen über 7000 Kilometer – und täglich hat es in der Wüste Temperaturen von bis zu 40 Grad: „Durchkommen ist das oberste Ziel!“ Heftiger Zwischenfall mit einem Leichtflugzeug inklusive. . .