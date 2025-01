„Ein Vorbild“: Trauer um Kärntner Elite-Polizist

„Wenn Fritz da ist, ist jeder in Sicherheit“ – sagt ein enger Freund des Kärntners. Dieses Gefühl hat Fritz Katschnig aus St. Kanzian nicht nur vermittelt, sondern gelebt. Nach seinem Eintritt 1985 in die Gendarmerieschule in Krumpendorf stellt er sich in Folge als Elite-Beamter der Spezialeinheit Cobra in den Dienst der Bevölkerung. Und folgt 1997 schließlich dem Ruf des Innenministeriums – ins Referat für Auslandseinsätze nach Wien.