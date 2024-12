Attacken auf Frauenkunst: Enthauptung der Maria

Dritter Vandalismusakt

Vor Maria Empfängnis am 8. Dezember wurde die Glastür der (aufgelassenen) Marienkapelle am Linzer OK Platz zertrümmert. Dahinter waren „Sex Dolls“ von Pussy-Riot-Mitbegründerin Nadya Tolokonnikova ausgestellt. Wieder eine Kunstattacke. Die „Sex Dolls“-Installation wird nun so bald wie möglich an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren.