Valie Export: „Wo ist es schiefgelaufen?“

Hat das Zeitalter von #MeToo bereits 1968 begonnen? Damals ließ Valie Export Passanten für wenige Sekunden ihre nackten Brüste in einer Box berühren. Das „Tapp- und Tastkino“ hat Kunstgeschichte geschrieben und ist bis heute unerreicht in Sachen feministischer Performance. Und es ist topaktuell, thematisierte es damals den voyeuristisch-sexistischen Blick auf den Frauenkörper, was die #MeToo-Debatte heute wieder tut.