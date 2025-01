„An diesem Tag änderte sich mein Leben für immer“

Große Solidarität nach Sturz

Eine Unaufmerksamkeit kurz nach der Landung wurde dem US-Amerikaner zum Verhängnis. In der Qualifikation stürzte er kopfüber in den Schnee und blieb regungslos liegen. Seither ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Groll verspürt Fairall aber nicht: „Angesichts all der Lektionen, die ich gelernt habe, der Menschen, die ich getroffen habe, und der Erfahrungen, die ich gemacht habe, würde ich diesen Sprung auf jeden Fall noch einmal wagen“, erklärt er auf Instagram.