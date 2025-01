US-Amerikaner für die Austria Klagenfurt

Nach Keanan Bennetts verstärkt sich die Austria Klagenfurt mit einem US-Amerikaner (der auch die albanische Staatsbürgerschaft hat). Steven Juncaj kommt ablösefrei. Der Offensivmann kickte zuletzt bei NS Mura in Sloweniens 1. Liga, machte da in der laufenden Saison ein Tor in zehn Partien und löste dann seinen Vertrag mit Ende des Jahres 2024 auf.