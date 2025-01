Truppe: „Das habe ich die letzten Wochen vermisst“

Die Österreicherinnen hatten auf der eisigen Piste in Slowenien einmal mehr zu kämpfen. Einziger Lichtblick: Kathi Truppe. Die 28-Jährige lag nach dem ersten Durchgang mit 1,04 Sekunden auf die Führende Wendy Holdener noch in den Top Ten. „Der Rückstand ist okay. Der Lauf war auch akzeptabel. Es hat mich ab und zu ein bisschen nach hinten gedrückt. Gerade die ersten Tore sind sehr eisig“, so Truppe.