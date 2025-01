Glatteis-Warnung für ganz Oberösterreich

Regen, der auf gefrierenden Boden trifft – diese Kombination wird am Sonntag in Oberösterreich für Glatteis und daher erhöhte Unfallgefahr sorgen. „Eine Warmfront kommt in den frühen Morgenstunden von Westen, zuerst wird es im Innviertel schneien und dann regnen. Im Anschluss breitet sich der Regen nach Osten aus. Aber am Boden bleibt es noch kalt, sodass der Regen gefriert“, erklärt Meteorologe Maximilian Stärz von GeoSphere Austria.