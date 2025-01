Egle/Kipp rasen in Sigulda zu drittem Saisonsieg

Einen rabenschwarzen Tag erwischte hingegen Madeleine Egle. Die Gewinnerin der jüngsten beiden Rennen in Innsbruck und Oberhof riss im ersten Lauf mehr als drei Sekunden Rückstand auf die Spitze auf und war in der Entscheidung als 29. und Letzte gar nicht mehr dabei. In der Gesamtwertung rutschte sie hinter Schulte auf Platz drei zurück.