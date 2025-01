Bei Biereth wird es teuer – Entwarnung für Sturm!

Die Sonne lachte über Messendorf, als Cheftrainer Jürgen Säumel, Michael Madl und Co. um 14.26 Uhr den Rasen des Trainingszentrums betraten. Mit 20 Feldspielern startete Sturm am Freitag in die Frühjahrsvorbereitung. Erfreulich: Auch Tormann Scherpen stand nach seiner Knie-OP wieder am Platz. Passen musste (noch) Gregory Wüthrich aufgrund einer Verkühlung.