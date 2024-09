Ab sofort strengere Regeln bei Tiertransporten

Brüssel entscheidet

Thomas Waitz, Europaabgeordneter und Grüner Verhandler für die europäische Tiertransportverordnung, die gerade auf dem Weg ist, sieht in dem österreichischen Vorstoß einen großen Fortschritt für das Tierwohl auf Österreichs Straßen und eine riesengroße Chance für Europa: „Österreich zeigt, wie es geht. Und nun liegt es an Brüssel, um diese Vorschriften für die gesamte EU endlich umzusetzen“ so Krone-Tierressortleiterin Maggie Entenfellner, die sich seit Jahren für Verbesserungen bei Tiertransporten einsetzt.