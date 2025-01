Rot-weiß-rotes „Super-Adler“-Team ist vorbildhaft!

Was für ein Traumstart ins neue Jahr. Wen wundert’s, dass die Fans völlig aus dem Häuschen sind. Mit dem Klassiker in Innsbruck ist das dritte Springen der Vierschanzentournee in Serie ausverkauft – so wie am Neujahrstag wird auch in Tirol die Quoten-Schallmauer von einer Million TV-Zusehern fallen.