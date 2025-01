Weniger Arbeitslose und offene Stellen in Kärnten

Eine Arbeitslosenquote von 9,5 Prozent ist zwar kein Grund zum Feiern, aber es gibt für Kärnten durchaus Lichtblicke in den aktuellen Arbeitsmarktdaten. Denn während in Österreich die Arbeitslosenzahlen steigen, sinken sie in Kärnten sogar leicht um 0,9 Prozent. Insgesamt sind 22.374 Kärntner beim AMS als arbeitslos gemeldet, weitere 2874 als Schulungsteilnehmer.