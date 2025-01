Tierquälerei? Vonn-Foto sorgt für hitzige Debatten

Nach ihrem durchaus erfolgreichen Comeback im Skizirkus hat Lindsey Vonn die Feiertage dazu genutzt, am Strand etwas zu entspannen und sich auf weitere Rennen vorzubereiten. Dabei zeigte sich die Ski-Dame entspannt mit Bikini am Strand, beim Cocktail trinken und eben auch mit einem großen Seestern in der Hand.