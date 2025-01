„Hirscher lobt man, auf Vonn drischt man ein“

Viel Kritik am Vonn Comeback

„Und auf der anderen Seite bei Lindsey Vonn haben alle eingedroschen – das habe ich nicht verstanden. Ist das, weil sie eine Frau ist?“ Büchel ortet offenbar Sexismus im Ski-Weltcup. „Oder ist es wegen ihres Titan-Knies? Also keiner von uns kann sich anmaßen, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, was ihr Arzt gesagt hat. Ob sie nachher eine Beinamputation braucht, wenn sie es nochmal kaputtmacht oder was auch immer. Wir wissen es alle nicht“, so Büchel. „Aber ich habe die Kritiken mitgekriegt und die sind recht harsch aufgefallen.“