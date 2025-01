Silvesterrakete schlug über Köpfen von Kindern ein

Schock in der Silvesternacht in Spittal an der Drau (Kärnten): Wie jetzt erst bekannt gegeben wurde, schlug eine vom Nachbargrundstück gezündete Feuerwerksrakete kurz vor Mitternacht auf einem Balkon knapp über den Köpfen einer Familie ein. Zwei Mädchen (8 und 13 Jahre) wurden verletzt!