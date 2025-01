Winterliche Stille und Natur in Bartholomäberg

Heute ist die Gemeinde Anziehungspunkt für Naturliebhaber, Bergsportler sowie Ruhesuchende und war bereits des Öfteren Startpunkt für diverse Wandertipps. Im Winter lockt eine Auswahl an gut präparierten Wanderwegen, die durch verschneite Wälder und urige Maisäßlandschaften führen. Ausgangspunkt ist der Parkplatz gegenüber der Barockkirche. Man quert die Straße und geht bis zum „Bärger Lädile“, wo man sich an den Wegweisern orientieren kann. Für die große Rundtour geht es zunächst auf dem Lindaweg, einer wenig befahrenen schmalen Straße, aufwärts zum Fritzatobel. In einer Kurve ober dem Tobel beginnt am Ende der geräumten Fahrbahn die eigentliche Wanderpiste. Diese führt durch ein Tobelwäldchen und auf einem kurzen Steilstück zu den verschneiten Bergmähdern von Goritschang.