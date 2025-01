Rodelspaß mit Risiko: 2200 Verletzte pro Jahr

Zwei Personen starben pro Jahr bei Rodelunfällen

Rund 75 Prozent der Verunfallten trugen während des Unfalls keinen Helm. „Leider sind auch in der jüngsten Altersgruppe Helme noch keine Selbstverständlichkeit“, kritisierte das KFV. In den vergangenen zehn Jahren sind laut ÖKAS-Daten im Schnitt zwei Menschen pro Jahr bei Rodelunfällen in Österreich sogar tödlich verunglückt.