Rodelunfälle im Minutentakt mit drei Verletzten

Mit Rodel in Bachbett gestürzt

Ein weiterer Deutscher (65) musste nach einem Rodelausflug in Rettenschöss (Bezirk Kufstein) ins Spital. Der Mann rodelte am 1. Jänner kurz nach 16 Uhr auf der Rodelbahn von der Wildbichler-Alm ab, als er in einer Rechtskurve über den Fahrbahnrand hinausgeriet und rund 50 Meter über steiles Gelände in ein Bachbett stürzte. Dabei zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu.