Hamilton, Mateschitz: KTM heizt Gerüchteküche an

VMG Metall schlitterte am 13. Dezember in den Konkurs

Während beim Liebeswerben um Lewis Hamilton den Spekulationen noch Tür und Tor geöffnet ist, scheint fix, dass am Freitag, 3. Jänner, zumindest eine weitere Firma aus dem KTM-Umfeld in die Insolvenz schlittern wird. Es dürfte sich dabei um eine IT-Firma handeln. Am 13. Dezember war das Konkursverfahren über die Vöcklabrucker Metallgießerei GmbH, kurz VMG Metall, eröffnet worden. Der Aluminium-Verarbeiter ist eine 100-Prozent-Tochter der KTM Components GmbH.