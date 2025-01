Mitarbeiter überwachen neue U2-Stationen

Grüne: „Die Fahrer per Hand einweisen“

Während Fahrgäste an den Türen rütteln, weil sie ihnen nicht zu schnell aufgehen, kann es vorkommen, dass der Haltepunkt in der Station überfahren wird. Der Zug muss in die nächste Station fahren, da ein Zurückfahren nicht möglich ist. Der exakte Haltepunkt hängt von mehreren technischen Parametern ab.