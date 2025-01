Goalie-Legende tot! Dortmund trauert um De Beer

Großen Anteil am DFB-Pokal-Titelgewinn 1988/89

De Beer, der Ehefrau Jutta sowie die Töchter Jana und Lea hinterlässt, stand während der gesamten DFB-Pokal-Kampagne 1988/89 zwischen den Pfosten der Dortmunder und hatte damit großen Anteil am Titelgewinn, der am 24. Juni 1989 mit einem 4:1-Sieg gegen Werder Bremen eingefahren werden konnte.