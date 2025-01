Sicherheitskräfte mussten exakt 305 Mal ausrücken

Vorfälle in Bregenz und Lustenau

Neben dem Unglück in Bregenz, bei dem drei Kinder mit selbstgebauten Böllern hantierten und durch die Explosion eines der Feuerwerkskörper schwer verletzt wurden, gab es weitere Vorfälle: In Lustenau etwa wurden mehrere Pyrotechnik-Batterien in einem Altpapiercontainer entsorgt, wodurch der Inhalt des Containers in Brand geriet und dieser vollständig zerstört wurde. Dabei wurde auch eine Fensterscheibe eines angrenzenden Wohnobjekts beschädigt.