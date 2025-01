Oberösterreichs Neujahrsbaby kam um 0.49 Uhr

„Hauptsache gesund!“ So heißt es in der Regel, wenn ein Baby, egal ob Bub oder Mädchen zur Welt kommt. In der Silvesternacht geht´s aber auch darum, wer den Titel „Neujahrsbaby“ holt. In Oberösterreich hat es Arman im Krankenhaus Steyr geschafft. Ob er Österreichs Neujahrsbaby ist, wird sich erst herausstellen.