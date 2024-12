Olympiasiegerin Chebet läuft Weltrekord

Die 24-jährige Kenianerin blieb in 13:54 Minuten 19 Sekunden unter der Bestmarke von Läuferinnen in Rennen mit Männern und Frauen. Den Rekord hielt bisher ihre Landsfrau Agnes Jebet Ngetich. Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Chebet im Sommer Gold über die 5.000 und 10.000 m auf der Bahn gewonnen.