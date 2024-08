Gold über 10.000 m! Chebet feiert großes Double

Beatrice Chebet erzählte in Paris mal wieder ihre Lieblingsgeschichte, dass sie einst ihren Großvater überredet hatte, in einen Leichtathletik-Verein zu gehen. Es hat sich gelohnt, heuer lief sie in Eugene in 28:54,14 als erste Frau der Welt die 10.000 m unter 29:00 Minuten, jetzt folgte das Gold in Paris. Aufgrund ihrer Erfolge wurde sie schon zum Polizei-Offizier befördert. Bald wird sie wohl Hauptmann sein…