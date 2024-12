Bozen beendet Siegeslauf des VSV und bleibt Erster

Die Pioneers Vorarlberg verloren in Feldkirch gegen den HC Pustertal mit 2:5. Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, als die Gäste ein 0:1 in eine 5:2-Führung drehten. Die Capitals mussten sich in Laibach bei Olimpija mit 3:5 geschlagen geben. Für die Slowenen war es der vierte Sieg in Serie. Weiter geht es in der ICE bereits am Mittwoch, am Neujahrstag steht die 36. Runde mit sechs Partien auf dem Programm.